Компьютеры Apple перестали доверять гаджетам

В компьютерах компании Apple при установке новой операционной системы macOS 13 Ventura появится функция автоматической блокировки неизвестных устройств при подключении через порт USB-C. Об этом сообщает TechCrunch.

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Отмечается, что ПК или ноутбук на базе Mac не будет доверять любым гаджетам до тех пор, пока пользователь не одобрит использование аксессуара.

В Apple пояснили, что новая функция будет включена по умолчанию. Возможность реализована в виде всплывающего окна на экране. У пользователя спросят разрешения на подключение того или иного гаджета к компьютеру.

Тем не менее ограничение это не относится к адаптерам питания и автономным дисплеям. Эти устройства смогут заряжаться по умолчанию и не потребуют подтверждения. В Apple уточнили, что аксессуары, подключенные до установки обновления, начнут автоматически работать и после установки macOS 13 Ventura.