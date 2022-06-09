В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

TechCrunch: в macOS 13 Ventura внедрили автоматическую блокировку неизвестных устройств

Газета.Ruиещё 2

В компьютерах компании Apple при установке новой операционной системы macOS 13 Ventura появится функция автоматической блокировки неизвестных устройств при подключении через порт USB-C. Об этом сообщает TechCrunch.

Компьютеры Apple перестали доверять гаджетам
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что ПК или ноутбук на базе Mac не будет доверять любым гаджетам до тех пор, пока пользователь не одобрит использование аксессуара.

В Apple пояснили, что новая функция будет включена по умолчанию. Возможность реализована в виде всплывающего окна на экране. У пользователя спросят разрешения на подключение того или иного гаджета к компьютеру.

Тем не менее ограничение это не относится к адаптерам питания и автономным дисплеям. Эти устройства смогут заряжаться по умолчанию и не потребуют подтверждения. В Apple уточнили, что аксессуары, подключенные до установки обновления, начнут автоматически работать и после установки macOS 13 Ventura.

Ранее сообщалось, что выпуском новейших процессоров Apple M2 Pro займется тайваньский производитель чипов TSMC.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители