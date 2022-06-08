Как помыть кондиционер своими руками

Кондиционеры сложно переоценить во время летней жары, но многие как-то быстро забывают, что подобного рода устройства нуждаются в регулярном техобслуживании. Если ваш кондиционер перестал охлаждать помещение так же эффективно, как раньше, то пришло время капитальной уборки — оба блока кондиционера нужно разобрать и почистить.

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Как правильно почистить кондиционер в домашних условиях

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Стандартный кондиционер состоит из двух блоков: внутреннего, который расположен в помещении, и внешнего — он закреплен снаружи и выходит на улицу. Из-за того, что внешние блоки обычно устанавливаются на большой высоте, для их чистки настоятельно рекомендуется вызывать специалистов. Если вы не владеете опытом ремонта подобной техники, попытка почистить внешний блок своими руками может привести к неполадкам устройства или травме.

Внутренний блок, напротив, вполне можно помыть собственными силами: процедура небыстрая и трудоемкая, но не слишком сложная. Прежде всего, перед чисткой внимательно прочтите заводскую инструкцию для вашей модели кондиционера. Некоторые внутренние компоненты могут потребовать индивидуального подхода, о чем важно знать заранее. Если вы давно не очищали внутренний блок от грязи, то советуем предварительно накрыть стены и пол защитной пленкой — иначе они легко испачкаются. Также стоит надеть респиратор и защитные очки, чтобы пыль не мешала работать.

Для очистки не понадобятся особые инструменты, но если конкретно ваш кондиционер источает неприятный запах, есть смысл приобрести специальное чистящие средство в виде жидкости или аэрозоля.

Как помыть кондиционер: пошаговая инструкция