Как помыть кондиционер своими руками

Кондиционеры сложно переоценить во время летней жары, но многие как-то быстро забывают, что подобного рода устройства нуждаются в регулярном техобслуживании. Если ваш кондиционер перестал охлаждать помещение так же эффективно, как раньше, то пришло время капитальной уборки — оба блока кондиционера нужно разобрать и почистить.
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Как правильно почистить кондиционер в домашних условиях
Стандартный кондиционер состоит из двух блоков: внутреннего, который расположен в помещении, и внешнего — он закреплен снаружи и выходит на улицу. Из-за того, что внешние блоки обычно устанавливаются на большой высоте, для их чистки настоятельно рекомендуется вызывать специалистов. Если вы не владеете опытом ремонта подобной техники, попытка почистить внешний блок своими руками может привести к неполадкам устройства или травме.
Внутренний блок, напротив, вполне можно помыть собственными силами: процедура небыстрая и трудоемкая, но не слишком сложная. Прежде всего, перед чисткой внимательно прочтите заводскую инструкцию для вашей модели кондиционера. Некоторые внутренние компоненты могут потребовать индивидуального подхода, о чем важно знать заранее. Если вы давно не очищали внутренний блок от грязи, то советуем предварительно накрыть стены и пол защитной пленкой — иначе они легко испачкаются. Также стоит надеть респиратор и защитные очки, чтобы пыль не мешала работать.
Для очистки не понадобятся особые инструменты, но если конкретно ваш кондиционер источает неприятный запах, есть смысл приобрести специальное чистящие средство в виде жидкости или аэрозоля.
Как помыть кондиционер: пошаговая инструкция
- Приподнимите крышку выключенного кондиционера и вытащите фильтры — они выглядят как изогнутые сетчатые пластины. Чтобы полностью снять крышку, следуйте инструкции для вашей модели.
- Пропылесосьте фильтры и промойте их теплой водой. Обратите особое внимание на уголки и края фильтров, где скапливается больше всего грязи. Для удаления сильных загрязнений фильтры можно замочить в мыльной воде или антибактериальном средстве, но некоторые производители рекомендуют не прибегать к таким мерам — опять же, посмотрите инструкцию.
- Положите фильтры на полотенце для просушки. Их нельзя сушить феном, так что пускай сохнут сами по себе.
- Прочистите от пыли теплообменник под крышкой кондиционера. Он выглядит как скопление маленьких пластин, размещенных почти вплотную друг к другу — пыль скапливается как раз в пространстве между пластинами. Снаружи теплообменник можно протереть влажной тряпкой и просушить, труднодоступные места — пропылесосить или обработать щеткой с длинным ворсом.
- Помойте вентилятор под радиатором. Как правило, вентиляторы физически нельзя снять, из-за чего просто помыть их под краном не получится. Вместо этого нанесите на лопасти мыльный раствор, подождите десять минут и тщательно почистите их обычной зубной щеткой. Уберите оставшуюся грязь влажной тряпкой.
- Промойте дренажную систему. Этот компонент чаще всего оказывается причиной протечек, однако обслужить его в домашних условиях будет непросто. Маленькую сливную трубку можно попробовать продуть пылесосом или ввести внутрь нее специальную чистящую жидкость через шприц.
- Когда все обработанные детали окончательно высохнут, верните их на места и соберите кондиционер. Подглядывайте в инструкцию, чтобы не запутаться.