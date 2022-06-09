В NASA собирают зонд, который полетит в систему Юпитера

В NASA закончили изготовление основы зонда Europa Clipper, на которую установят научное оборудование. Об этом сообщает NASA.

Фото: NASA NASA

Аппарат Europa Clipper предназначен для изучения Европы, спутника Юпитера. Внутри Европы находится океан жидкой воды, и потому ученые предполагают, что там может существовать жизнь. В состав миссии входят два аппарата, основной (орбитальный) и спускаемый. Запуск основного запланирован на 2024 год, сейчас идет его изготовление.

Теперь производство основы аппарата завершено, и ее доставили в Лабораторию реактивного движения NASA в Калифорнии. Она представляет из себя алюминиевый цилиндр размером 3 на 1,5 метра с интегрированной электроникой, радиоаппаратурой, теплообменниками и двигателями. Инженеры установят в корпус девять научных приборов, включая ультрафиолетовый спектрометр, камеру инфракрасного диапазона и георадар для исследования внутренней структуры ледяной коры спутника. Большую часть работ планируют завершить уже в 2022 году.

Хотя в задачи Europa Clipper не входит обнаружение жизни, аппарат поможет выяснить, как устроен подповерхностный океан и может ли он в теории быть средой обитания для живых организмов. О том, почему внутри спутников планет-гигантов есть водяной океан, можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».