В NASA собирают зонд, который полетит в систему Юпитера

В NASA закончили изготовление основы зонда Europa Clipper, на которую установят научное оборудование. Об этом сообщает NASA.
Аппарат Europa Clipper предназначен для изучения Европы, спутника Юпитера. Внутри Европы находится океан жидкой воды, и потому ученые предполагают, что там может существовать жизнь. В состав миссии входят два аппарата, основной (орбитальный) и спускаемый. Запуск основного запланирован на 2024 год, сейчас идет его изготовление.
Теперь производство основы аппарата завершено, и ее доставили в Лабораторию реактивного движения NASA в Калифорнии. Она представляет из себя алюминиевый цилиндр размером 3 на 1,5 метра с интегрированной электроникой, радиоаппаратурой, теплообменниками и двигателями. Инженеры установят в корпус девять научных приборов, включая ультрафиолетовый спектрометр, камеру инфракрасного диапазона и георадар для исследования внутренней структуры ледяной коры спутника. Большую часть работ планируют завершить уже в 2022 году.
Хотя в задачи Europa Clipper не входит обнаружение жизни, аппарат поможет выяснить, как устроен подповерхностный океан и может ли он в теории быть средой обитания для живых организмов. О том, почему внутри спутников планет-гигантов есть водяной океан, можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».
Ранее в РАН отреагировали на предложение «Роскосмоса» включить eRosita, немецкую половину обсерватории «Спектр-РГ», без согласия Германии и объяснили, почему данные телескопа в этом случае не помогут российским ученым.