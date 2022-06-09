В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

В NASA завершили сборку основы зонда Europa Clipper, который полетит в систему Юпитера

Газета.Ru

В NASA закончили изготовление основы зонда Europa Clipper, на которую установят научное оборудование. Об этом сообщает NASA.

В NASA собирают зонд, который полетит в систему Юпитера
Фото: NASANASA

Аппарат Europa Clipper предназначен для изучения Европы, спутника Юпитера. Внутри Европы находится океан жидкой воды, и потому ученые предполагают, что там может существовать жизнь. В состав миссии входят два аппарата, основной (орбитальный) и спускаемый. Запуск основного запланирован на 2024 год, сейчас идет его изготовление.

Теперь производство основы аппарата завершено, и ее доставили в Лабораторию реактивного движения NASA в Калифорнии. Она представляет из себя алюминиевый цилиндр размером 3 на 1,5 метра с интегрированной электроникой, радиоаппаратурой, теплообменниками и двигателями. Инженеры установят в корпус девять научных приборов, включая ультрафиолетовый спектрометр, камеру инфракрасного диапазона и георадар для исследования внутренней структуры ледяной коры спутника. Большую часть работ планируют завершить уже в 2022 году.

Хотя в задачи Europa Clipper не входит обнаружение жизни, аппарат поможет выяснить, как устроен подповерхностный океан и может ли он в теории быть средой обитания для живых организмов. О том, почему внутри спутников планет-гигантов есть водяной океан, можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».

Ранее в РАН отреагировали на предложение «Роскосмоса» включить eRosita, немецкую половину обсерватории «Спектр-РГ», без согласия Германии и объяснили, почему данные телескопа в этом случае не помогут российским ученым.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители