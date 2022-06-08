Что делать, если на ноутбук пролилась вода

Во время работы за ноутбуком дома или в кафе всегда есть риск пролить напиток на компьютер. Это неприятно, но не смертельно — если действовать быстро, то вы вполне сможете спасти устройство и без дорогостоящего ремонта. Рассказываем, как это сделать.

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Что нужно сделать сразу же

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Как и в случае с любыми другими электронными устройствами, если вы хотя бы заподозрили, что внутрь ноутбука попала вода, его нужно как можно скорее выключить. Вытащите кабель питания и удерживайте кнопку питания нажатой до тех пор, пока компьютер не выключится — обычно это занимает не больше семи секунд. Данный способ может вызвать потерю некоторых данных, если вы работали над каким-то документом, но скорость превыше всего. Даже несколько секунд промедления могут привести к замыканию, которое гарантированно повредит внутренние компоненты.

Далее отключите от ноутбука все периферийные устройства: USB-накопители, Bluetooth-переходник для беспроводной мыши, наушники — все, что хоть как-то подпитывается энергией. Если конструкция ноутбука позволяет, то желательно также вытащить встроенную батарею, но не переживайте — самые важные шаги вы уже предприняли. На этом этапе внимательно следите за состоянием ноутбука. Если вы вдруг заметите, что он нагревается, испускает пар или дымится, немедленно отложите устройство.

После этого лучше всего сразу обратиться в сервисный центр. Однако если по каким-то причинам вы не можете заручиться помощью специалистов, ноутбук можно попытаться высушить дома.

Как просушить ноутбук

Когда вы обезопасите ноутбук от короткого замыкания, его нужно подготовить для просушки. Возьмите сухую впитывающую ткань и тщательно протрите поверхность компьютера от лишней влаги, особенно в районе клавиатуры, вентиляционных отверстий и различных портов. Если вам не сложно снять заднюю крышку ноутбука, то не лишним будет аккуратно пройтись по внутренним компонентам мягкой тряпочкой без ворса. Если у вас есть баллон со сжатым воздухом, то можно отсоединить некоторые компоненты (вроде жесткого диска) и выдуть мелкие капли влаги из корпуса.

После этого расстелите на плоской поверхности полотенце, по возможности в сухой комнате и не под прямыми солнечными лучами. Раскройте ноутбук настолько широко, насколько это возможно, переверните его и поставьте на полотенце — не страшно, что он будет стоять «палаткой», так и надо.

Ноутбук должен просушиться в этом положении один или два дня. Не пытайтесь ускорить процесс при помощи фена и не засыпайте его рисом или другой крупой — эти народные способы сделают только хуже.

Что делать, если ноутбук не включается

Если после продолжительной просушки ноутбук не включается, остается лишь один вариант — визит в сервисный центр, где специалисты смогут разобрать компьютер и понять, какие компоненты пострадали. На самом деле, посетить ремонтников стоит даже в том случае, если ноутбук включается: жидкость все равно могла повредить систему, так что неполадки могут возникнуть в самый неудобный момент. Высохшая вода способна оставить после себя следы минералов, которые проводят электричество и вызывают коррозию.