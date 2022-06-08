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1 час назад

Флагманский Xiaomi 12S Pro получит Snapdragon 8+ Gen 1 и сверхбыструю зарядку на 120 Вт

Ferra.ru

Судя по всему, в июле Xiaomi проведёт одну из самых масштабных презентаций в своей истории. На ней уже ожидались Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12S и Mix Fold 2. Сейчас же к списку добавился ещё один флагман. Речь о Xiaomi 12S Pro, который накануне прошёл сертификацию в китайском регуляторе 3С. Именно благодаря этому мы знаем, примерно какой получится грядущая новинка. По всей видимости, в основу телефона ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1. При этом девайс также будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт. Экран устройства будет выполнен по технологии OLED, с разрешением QHD+, а также частотой обновления 120 Гц. Основная камера может быть тройной, на 50 Мп каждая, а фронтальная — на 32 Мп. К сожалению, цена устройства до сих пор остаётся неизвестной. Но учитывая характеристики смартфона, вряд ли она будет низкой.

Появились новые подробности о флагманском Xiaomi 12S Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru
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