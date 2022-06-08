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37 минут назад

Минцифры планирует покрыть больше регионов мобильной связью и Интернетом

Парламентская газета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внесло новый законопроект, призванный улучшить связь в регионах и обеспечить Интернетом удаленные населенные пункты. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на пленарном заседании Совета Федерации 8 июня.

Минцифры рассказало о планах развития интернета и связи в регионах
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Зачастую проблемы с масштабным покрытием Интернетом удаленных регионов связаны со скудным функционалом оборудования. Базовая станция одного оператора не обеспечивает возможностью пользоваться сервисами абонентов другой связи.

«Экономически неэффективно в малочисленных населенных пунктах или вдоль дорог всем операторам иметь свои станции, — уточнил Шадаев. — Мы вводим режим межсетевого роуминга, когда базовая станция одного оператора должна обеспечить обслуживание всех абонентов. Надеюсь, что нашу инициативу поддержат в Госдуме и в Совете Федерации. Таким образом, мы обеспечим лучшее покрытие».

Кроме того, Минцифры обсуждает с представителями регионов новую программу по созданию магистральных интернет-линий.

«Считаем, что даже с развитием спутниковых технологий без этого не обойтись. Мы собираем заявки, у нас в высокой степени находится проработка в Якутии, в регионах Сибирского федерального округа, поэтому можем продвигаться дальше, но на это потребуется дополнительное ресурсное обеспечение, — сказал министр. — Такие проекты дороги, и когда мы их рассматриваем, просим подключать бизнес для софинансирования и находим новые возможности».

Наука и техника,Максут Шадаев,Минкомсвязь РФ,Совет Федерации,Госдума,
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