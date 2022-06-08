Минцифры рассказало о планах развития интернета и связи в регионах

«Считаем, что даже с развитием спутниковых технологий без этого не обойтись. Мы собираем заявки, у нас в высокой степени находится проработка в Якутии, в регионах Сибирского федерального округа, поэтому можем продвигаться дальше, но на это потребуется дополнительное ресурсное обеспечение, — сказал министр. — Такие проекты дороги, и когда мы их рассматриваем, просим подключать бизнес для софинансирования и находим новые возможности».