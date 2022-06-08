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27 минут назад

Завершились испытания бака горючего для ракеты "Союз-5"

ТАСС

Испытания на прочность бака горючего, предназначенного для ракеты "Союз-5", прошли успешно. Об этом сообщили в Роскосмосе в среду.

Завершились испытания бака горючего для ракеты "Союз-5"
Фото: Пресс-служба РоскосмосаПресс-служба Роскосмоса

"Специалистами Роскосмоса проведены успешные испытания бака горючего для новой ракеты "Союз-5". Они проводились под действием внутреннего давления с приложением испытательной нагрузки к элементам конструкции нижнего днища бака", - говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале госкорпорации.

По итогам тестов специалисты смогли определить жесткостные характеристики и сравнить их с расчетными данными. Также была подтверждена статическая прочность нижней части бака с горючим.

Ракета-носитель "Союз-5" разрабатывается для российско-казахстанского проекта "Байтерек". В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. При этом российская сторона разрабатывает ракету "Союз-5" для запуска с комплекса.

Наука и техника,Роскосмос,
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