Стало известно о разработке мощнейшего процессора Apple

Тайваньский производитель чипов TSMC в конце 2022 года начнет выпуск новейших процессоров Apple – M2 Pro. Об этом со ссылкой на аналитика Джеффа Пу сообщило издание 9To5Mac.

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Согласно заявлению Пу, M2 Pro станет одним из первых в мире серийных процессоров, созданных по трехнанометровому техпроцессу. Вместе с тем источник утверждает, что чип получит 12 ядер: восемь производительных и четыре энергоэффективных.

Для сравнения: текущая версия флагманского процессора Apple – M1 Pro – может похвастаться только пятинанометровым техпроцессом изготовления и 10 ядрами.