В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
45 минут назад

TSMC готовится к производству нового процессора Apple – M2 Pro

Газета.Ru

Тайваньский производитель чипов TSMC в конце 2022 года начнет выпуск новейших процессоров Apple – M2 Pro. Об этом со ссылкой на аналитика Джеффа Пу сообщило издание 9To5Mac.

Стало известно о разработке мощнейшего процессора Apple
Фото: apple apple

Согласно заявлению Пу, M2 Pro станет одним из первых в мире серийных процессоров, созданных по трехнанометровому техпроцессу. Вместе с тем источник утверждает, что чип получит 12 ядер: восемь производительных и четыре энергоэффективных.

Для сравнения: текущая версия флагманского процессора Apple – M1 Pro – может похвастаться только пятинанометровым техпроцессом изготовления и 10 ядрами.

Джефф Пу также отметил, что первыми устройствами на базе M2 Pro, скорее всего, станут новый Mac mini, который на данный момент носит кодовое название J474, а также следующая модель iPad.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители