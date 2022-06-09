Обновление Windows оказалось доступно всем желающим

Пользователи старых компьютеров рассказали, что Microsoft предложила обновить свою ОС до Windows 11 версии 22H2. Об этом сообщает издание Neowin.

Фото: Microsoft Microsoft

Журналисты медиа обратили внимание на публикацию на Reddit, согласно которой актуальное обновление для Windows 11 оказалось доступно всем желающим. Посетители площадки отметили, что ранее не могли обновить свои устройства до новой ОС от Microsoft, однако спустя некоторое время получили предложение установить апдейт.

«Мой старый Dell Optiplex 7040 с процессором i7-6700, 16 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой Intel HD 530 сегодня получил право на обновление», — отметил один из пользователей Reddit.

Многие владельцы компьютеров заявили, что их девайсы не отвечают официальным системным требованиям Windows 11, однако все равно получили апдейт.

Авторы медиа попытались установить актуальное обновление на один из старых компьютеров, однако столкнулись с ошибкой. Из этого специалисты сделали вывод, что либо Microsoft смягчила часть требований, либо распространение обновлений между устаревшими ПК произошло по ошибке.