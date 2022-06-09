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48 минут назад

Обновление Windows оказалось доступно всем желающим

Lenta.ruиещё 1

Пользователи старых компьютеров рассказали, что Microsoft предложила обновить свою ОС до Windows 11 версии 22H2. Об этом сообщает издание Neowin.

Обновление Windows оказалось доступно всем желающим
Фото: Microsoft Microsoft

Журналисты медиа обратили внимание на публикацию на Reddit, согласно которой актуальное обновление для Windows 11 оказалось доступно всем желающим. Посетители площадки отметили, что ранее не могли обновить свои устройства до новой ОС от Microsoft, однако спустя некоторое время получили предложение установить апдейт.

«Мой старый Dell Optiplex 7040 с процессором i7-6700, 16 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой Intel HD 530 сегодня получил право на обновление», — отметил один из пользователей Reddit.

Многие владельцы компьютеров заявили, что их девайсы не отвечают официальным системным требованиям Windows 11, однако все равно получили апдейт.

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Авторы медиа попытались установить актуальное обновление на один из старых компьютеров, однако столкнулись с ошибкой. Из этого специалисты сделали вывод, что либо Microsoft смягчила часть требований, либо распространение обновлений между устаревшими ПК произошло по ошибке.

В середине апреля специалисты аналитической компании Lansweeper выяснили, что Windows 11 установлена менее чем на двух процентах ПК на базе ОС от Microsoft. Лидером рынка осталась Windows 10, доля которой составила 80,34 процента.

Наука и техника,Intel,Microsoft,
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