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51 минуту назад

Как установить новое масштабное обновление Windows 11 раньше остальных

Ferra.ru

Компания Microsoft начала распространять своё следующее крупное обновление Windows 11 — Windows 11 22H2.

Как установить новое масштабное обновление Windows 11 раньше остальных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На данный момент оно доступно лишь участникам ветки Release Preview программы Windows Insider. Здесь апдейт будет находиться в ближайшие месяцы, после чего станет доступно всем желающим в рамках стабильного релиза.

Одной из ключевых особенностей обновления являются новые папки в меню «Пуск». Также компания добавила свежие сенсорные жесты и возможность перетащить панель задач.

Отметим, что совсем не обязательно ждать релиза Windows 11 22H2. Опробовать апдейт можно уже сейчас — достаточно лишь стать участником Windows Insider Program. Сделать это можно перейдя по ссылке.

Если говорить о запуске обновления «для всех», то случиться это должно чуть позже в 2022 году. Ориентировочно, в сентябре.

Наука и техника,Microsoft,
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