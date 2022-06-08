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47 минут назад

NASA: Cargo Dragon полетит к МКС не ранее 28 июня

Газета.Ru

Грузовой корабль Cargo Dragon, полет которого перенесли из-за неполадок с двигателем, полетит к Международной космической станции (МКС) не ранее конца июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу NASA.

NASA назвало дату полета Cargo Dragon
Фото: NASANASA

«NASA и SpaceX нацелены на запуск грузового корабля Cargo Dragon не ранее 28 июня», — цитирует агентство сообщение американской аэрокосмической корпорации.

Ранее в NASA сообщили о переносе запуска к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем. Миссия была запланирована на 10 июня, однако в ходе обследования корабля специалисты обнаружили «повышенные показатели уровня паров» монометилгидразина, ракетного топлива.

Корабль должен был доставить на МКС припасы и материалы для новых экспериментов, в том числе по исследованию заживления ран в космосе и созданию кирпичей из содержащихся в лунном грунте веществ с помощью биополимеров.

Наука и техника,SpaceX,NASA,
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