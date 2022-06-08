NASA назвало дату полета Cargo Dragon

Грузовой корабль Cargo Dragon, полет которого перенесли из-за неполадок с двигателем, полетит к Международной космической станции (МКС) не ранее конца июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу NASA.

Фото: NASA NASA

«NASA и SpaceX нацелены на запуск грузового корабля Cargo Dragon не ранее 28 июня», — цитирует агентство сообщение американской аэрокосмической корпорации.

Ранее в NASA сообщили о переносе запуска к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем. Миссия была запланирована на 10 июня, однако в ходе обследования корабля специалисты обнаружили «повышенные показатели уровня паров» монометилгидразина, ракетного топлива.