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38 минут назад

В НПО "Андроидная техника" заявили, что рано говорить о роботе-кентавре для Марса

ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС. Говорить о роботе-кентавре, который может быть запущен на Марс вместо проекта "ЭкзоМарс", пока рано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника".

Российский робот-кентавр для Марса еще не готов
Фото: НПО "Андроидная техника"НПО "Андроидная техника"

"В настоящее время говорить о "роботе-кентавре" преждевременно, этот вариант робототехнической системы пока только на уровне обсуждения и проработки возможных технических требований", - отметили в организации.

В пресс-службе напомнили, что в настоящий момент НПО "Андроидная техника" по заказу Ракетно-космической корпорации "Энергия" разрабатывает торсовый антропоморфный робот "Теледроид" для выполнения научных экспериментов на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" МКС и, возможно, на перспективной Российской орбитальной служебной станции.

"В результате разработки робота и технологий космической робототехники, а также натурных испытаний в открытом космосе мы сможем сформировать полный набор требований для роботов, способных работать на Луне, в т.ч. человекоподобного типа", - пояснили в пресс-службе.

Ранее Европейское космическое агентство заявило, что считает маловероятным запуск миссии "ЭкзоМарс" из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс. По его словам, работы будут развернуты в ближайшее время, отправка произойдет на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Позже он уточнил, что НПО "Андроидная техника" (разработчик робота "Федор") предложило вместо "ЭкзоМарса" отправить с помощью посадочного модуля "Казачок" на Красную планету робота-кентавра.

Наука и техника,Космодром "Восточный",Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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