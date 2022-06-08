Российский робот-кентавр для Марса еще не готов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС. Говорить о роботе-кентавре, который может быть запущен на Марс вместо проекта "ЭкзоМарс", пока рано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника".

Фото: НПО "Андроидная техника" НПО "Андроидная техника"

"В настоящее время говорить о "роботе-кентавре" преждевременно, этот вариант робототехнической системы пока только на уровне обсуждения и проработки возможных технических требований", - отметили в организации.

В пресс-службе напомнили, что в настоящий момент НПО "Андроидная техника" по заказу Ракетно-космической корпорации "Энергия" разрабатывает торсовый антропоморфный робот "Теледроид" для выполнения научных экспериментов на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" МКС и, возможно, на перспективной Российской орбитальной служебной станции.

"В результате разработки робота и технологий космической робототехники, а также натурных испытаний в открытом космосе мы сможем сформировать полный набор требований для роботов, способных работать на Луне, в т.ч. человекоподобного типа", - пояснили в пресс-службе.