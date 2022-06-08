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1 час назад

Китайские учёные сообщили об удивительной пользе кофе

Свободная прессаиещё 2

Учёные Южного медицинского университета Гуанчжоу (Китай) рассказали об удивительной пользе кофе.

Китайские ученые сообщили об удивительной пользе кофе
Фото: LavazzaLavazza

По словам специалистов, правильное употребление этого любимого многими россиянами напитка, может увеличить продолжительность жизни, передаёт РИА Новости.

В ходе исследования учёные из Поднебесной выяснили, что люди, которые регулярно употребляют неподслащенный кофе, имеют на 16-20% меньше шансов умереть, чем те, кто не пьёт его. При этом одна чайная ложка сахара этот показатель увеличивает ещё на 29-31%.

Как отметил старший диетолог медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) Дана Эллис Ханнс такие выводы не являются сенсацией, давно известно, что кофе является полезным противовоспалительным напитком.

«Чёрный кофе – самый полезный напиток, так как в нём содержатся полифенолы и антиоксиданты, но нет воспалительных соединений, которые можно найти в сахаре и в добавках типа сливок», – под

Однако она считает, что у кофе с одной ложкой сахара эффект будет таким же, что и без сахара. При этом доктор рекомендует внимательно относиться к количеству употребляемого сахара, особенно тем, кто страдает диабетом.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что регулярное употребление кофе улучшает работу мозга. По её словам, этот напиток даёт прилив энергии, улучшение памяти и когнитивных функций, повышение концентрации внимания и точности реакций.

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