В сети появились рендеры и характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra

В сети появился рендер будущего смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra – его опубликовал в Twitter инсайдер, известный под ником @UniverseIce. Он также раскрыл некоторые характеристики устройства.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Так, аппарат получит процессор Snapdragon 8 Gen2, модуль основной камеры на 200 Мп. Кроме того, устройство будет поддерживать быструю зарядку в 45 Вт, а также поддерживать стилус S-Pen.

Судя по изображениям, Samsung изменила дизайн устройства – блок камер теперь больше похож на тот, который использует Apple в iPhone. Кроме того, не подтвердились слухи о подэкранной фронтальной камере, судя по всему, компания выбрала более классический вырез.

Смартфон должен выйти зимой 2023 года. Точная дата и цена устройства пока остаются неизвестными.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple покажет свою VR-гарнитуру в январе 2023 года. Купить устройство можно будет во втором квартале следующего года.