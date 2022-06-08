Программный или бумажный: где хранят криптовалюту?

На фоне западных санкций многие все чаще задумываются о том, что, возможно, пришла пора завести кошелек для криптовалют. Даже если вы не собираетесь активно пользоваться криптой, открытый счет все равно может пригодиться, тем более что за создание кошелька не нужно платить. Рассказываем, какие бывают криптокошельки и как выбрать подходящий.

Фото: Reuters Reuters

Что такое криптокошелек

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Криптокошелек выполняет примерно ту же функцию, что и банковская карточка. Он обеспечивает доступ к вашему личному счету, где вы можете хранить ту или иную криптовалюту и проводить транзакции. Отличие только в том, что банковские карточки — это физические предметы, тогда как большинство кошельков существует исключительно в цифровом виде.

Как правило, криптокошелек состоит из нескольких виртуальных компонентов: открытого ключа, закрытого ключа и сид-фразы. Открытый ключ — это нечто вроде номера карты, который необходим для денежных переводов между пользователями. Его могут видеть все участники системы. Закрытый ключ — ваш личный пароль для подтверждения транзакций. Наконец, сид-фраза нужна для восстановления закрытого ключа, если вы забыли или потеряли данные.

Последний компонент особенно важен в контексте того, как вообще работают криптокошельки. Важно понимать, что, из-за децентрализованной природы блокчейна, вернуть потерянную информацию о криптовалютном кошельке практически невозможно — ее нужно хранить в безопасном месте, где вы точно о ней не забудете. Помните об этом, когда решите завести собственный.

Какой криптокошелек лучше выбрать

На рынке полно не только различных криптовалют, но и различных способов создать кошелек. Если не слишком вдаваться в подробности, их можно разделить на две большие категории: горячие кошельки и холодные. Разница между ними в том, что первые используют Интернет, а вторые хранятся на физических носителях, не подключенных к сети. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, так что мы вкратце расскажем обо всех популярных опциях и объясним, для каких ситуаций они подходят лучше всего.

Программные кошельки

Популярные: Jaxx, Electrum

Программные кошельки — один из самых популярных способов хранения криптовалюты. Вам нужно лишь поставить на компьютер или смартфон специальное приложение, которое позволит взаимодействовать со счетом в любой удобный момент — почти так же, как это делают мобильные приложения обычных банков. Отличный вариант, если вы собираетесь перемещать небольшие объемы крипты: например, для оплаты услуг фрилансеров. Такие кошельки просты в использовании, но подвержены неизбежному риску потери данных — если телефон вдруг сломается или пропадет в результате кражи, то кошелек пропадет вместе с ним.

Bitcoin.com

Кастодиальные онлайн-кошельки

Популярные: Coinbase, Blockchain

На просторах Сети работает множество платформ, которые предоставляют пользователям возможность создать кошелек и проводить операции на криптовалютной бирже. Ими пользуются инвесторы, трейдеры, майнеры и все, кто хочет извлечь из крипты какую-то прибыль или перевести средства в обычную валюту. Хотя кастодиальные кошельки незаменимы для торговли, они считаются самыми уязвимыми из-за того, что платформа хранит открытые и закрытые ключи пользователей на собственных серверах. Конечно, все крупные сервисы проводят регулярные проверки безопасности, но в теории хакеры все равно могут взломать базы данных и обчистить кошельки пользователей. Иногда бывали случаи, когда на мошенничестве попадались сами владельцы таких площадок, так что кастодиальными кошельками (даже проверенными) следует пользоваться осторожно.

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Аппаратный кошелек

Популярные: Trezor, Keepkey, Ledger

Один из самых безопасных вариантов. Это холодный кошелек, который внешне похож на стандартный флеш-накопитель: для взаимодействия с кошельком специальное устройство нужно вставить в USB-порт компьютера. Некоторые производители также предлагают дополнительные меры предосторожности, вроде встроенного сканера отпечатков пальцев или кодового замка на пароле. Такой кошелек нельзя взломать через Интернет, но, как и любой мелкий предмет, его можно запросто потерять хоть в собственном доме. Об этой опции стоит задуматься тем, кто предпочитает хранить накопления «под матрасом» и не собирается часто перемещать крипту между счетами. Только учтите, что при потере устройства никто не сможет вернуть хранившиеся на нем данные: отсутствие посредников и третьих лиц — не только гарант безопасности, но и серьезный риск.

Ledger SAS

Бумажный кошелек

Популярные: Bitaddress, MyEtherWallet