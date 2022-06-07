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55 минут назад

С 2024 года USB Type-C станет обязательным для всех смартфонов и других гаджетов в Европе

Газета.Ruиещё 3

Представители Совета Европейского союза и Европейского парламента приняли закон, согласно которому с осени 2024 года USB Type-C станет единым зарядным портом для всех смартфонов, планшетов, камер и других устройств в европейских странах. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на документ Европарламента.

Apple заставят отказаться от фирменного разъема
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что переход на единый стандарт поможет пользователям сэкономить до 250 миллионов евро (около 16,2 млрд руб.) в год. По оценкам экспертов, ежегодно утилизированные и неиспользованные зарядные провода и блоки составляют около 11 тыс. тонн электронных отходов.

Принятый закон рассматривался в течение многих лет, но соглашение по нему было достигнуто 7 июня 2022 года после переговоров между различными органами ЕС. За годы проработки законопроекта производители Android-смартфонов перешли со стандарта micro USB на USB-C, в то время как Apple перешла от фирменного 30-пинового разъема к Lightning.

Таким образом, с осени 2024 года компания Apple не сможет продавать на территории европейских стран свои смартфоны, если не откажется от фирменного зарядного разъема в пользу Type-C. Компания уже некоторое время оснащает свои ноутбуки и планшеты зарядными портами USB Type-C, но смартфоны iPhone продолжаются выпускаться с проприетарным разъемом Lightning.

Наука и техника,Европарламент,Совет Европы,Apple,ЕС,
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