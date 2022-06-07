Apple заставят отказаться от фирменного разъема

Представители Совета Европейского союза и Европейского парламента приняли закон, согласно которому с осени 2024 года USB Type-C станет единым зарядным портом для всех смартфонов, планшетов, камер и других устройств в европейских странах. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на документ Европарламента.

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Отмечается, что переход на единый стандарт поможет пользователям сэкономить до 250 миллионов евро (около 16,2 млрд руб.) в год. По оценкам экспертов, ежегодно утилизированные и неиспользованные зарядные провода и блоки составляют около 11 тыс. тонн электронных отходов.

Принятый закон рассматривался в течение многих лет, но соглашение по нему было достигнуто 7 июня 2022 года после переговоров между различными органами ЕС. За годы проработки законопроекта производители Android-смартфонов перешли со стандарта micro USB на USB-C, в то время как Apple перешла от фирменного 30-пинового разъема к Lightning.