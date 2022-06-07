Что показала Apple на WWDC 2022: новые MacBook, iOS и watchOS

Вчера в рамках ежегодной конференции WWDC состоялась презентация будущих новинок от Apple. За два часа трансляции компания анонсировала довольно много интересных вещей — мы собрали главное и самое важное.

Фото: Apple Apple

Новые MacBook

Видео дня

Прежде всего, Apple наконец представила свежую модель MacBook Air на базе нового чипа M2. Корпус новинки будет на 20% тоньше, чем на предыдущих ноутбуках семейства: то же самое можно сказать и про рамки экрана, включая вырез для вебкамеры. Новый MacBook Air также поддерживает технологию магнитной зарядки MagSafe, благодаря которой освобождаются два USB-порта Thunderbolt. Как утверждает производитель, время автономной работы MacBook Air 2022 составляет порядка 18 часов даже при активном использовании. Стоимость новинки — $1,199.

Помимо нового MacBook Air компания представила 13-дюймовый MacBook Pro на базе чипа M2. Он работает до 20 часов от одной зарядки, поддерживает установку SSD емкостью 2 Тб и расширение оперативной памяти до 24 Гб. Стоимость нового MacBook Pro — $1,299.

Apple

Чип М2

Второе поколение чипов Apple построено на тех же проприетарных технологиях, но предлагает ощутимый прирост производительность. По словам компании, новый 8-ядерный процессор работает на 18% быстрее, чем его предшественник; встроенный GPU — на 25% быстрее. Чипами M2 будет оснащаться новые MacBook Air и Pro.

Apple

iOS 16

Релиз следующей версии операционной системы для iPhone состоится этой осенью и принесет с собой несколько важных новшеств для комфорта пользователя. Экран блокировки предложит новые настройки персонализации: например, на нем можно будет разместить виджеты различных приложений, для которых не обязательно разблокировать телефон. Apple также встроит в экран блокировки функционал Focus, который призван фильтровать лишние уведомления в зависимости от выбранного режима.

Что касается стандартного мессенджера, в переписках появится возможность редактировать и удалять отправленные сообщения. Голосовой ввод текста будет поддерживать переключение между голосом и ручным вводом в реальном времени. Функция Live Text сможет копировать текст из видео, фотографий и приложения-переводчика. Во время прокладки маршрута на картах Apple можно будет распланировать до 15 остановок благодаря новой опции Multistop.

Приложение Apple Home, встраивающее устройства бренда в домашнюю экосистему, также потерпит качественные изменения. Компания намерена задействовать новый стандарт коммуникации smart-home под названием Matter: по задумке он обеспечит совместимость гаджетов разных производителей в рамках одной сети.

Apple

macOS Ventura

Новая операционная система для настольных и портативных компьютеров Apple получила название Ventura. Презентация функционала системы на WWDC делала сильный акцент на производительность. Так, функция Stage Manager сортирует открытые программы и вкладки в отдельной панели сбоку экрана, чтобы пользователь мог быстро переключаться между ними.

Почта и браузер Safari тоже получили новые инструменты. Например, новая версия Safari даст возможность группировать открытые вкладки и передавать их другим пользователям. Функция безопасности Passkey позволяет входить на сайты и в приложения без ввода паролей. Обновленный игровой движок Apple Metal призван сгладить просадки производительности и обеспечить плавный геймплей в более требовательных играх.

Наконец, одно из самых заметных новшеств macOS Ventura — это комплект функций Continuity, который сделает единую экосистему Apple еще более гибкой. Во время видеосвязи по iPhone компьютеры Mac и планшеты iPad предложат перевести звонок на другое устройство. Более того, iPhone можно будет использовать в качестве беспроводной веб-камеры для конференц-звонков. Прикрепив к задней панели смартфона небольшой пластиковый аксессуар, телефон можно разместить на верхней части экрана компьютера, после чего macOS автоматически распознает его как вебку.

Apple

iPadOS 16

Новая версия операционки для iPad получит ряд функций, которые сократят разрыв между планшетами и компьютерами компании. Благодаря настройкам масштабирования экрана можно будет изменять плотность пикселей в режиме split screen, чтобы поместить на дисплей больше информации. Кроме того, iPadOS 16 получит точно такой же Stage Manager, как на полноценной macOS Ventura.

Среди прочих нововведений iPadOS 16 отмечаются расширенные инструменты для совместной работы. Пользователи смогут редактировать документы или играть в мобильные игры, параллельно общаясь по видеосвязи. На iPad, Mac и iPhone появится кроссплатформенная доска для рисования Freeform.

Apple

watchOS 9

На watchOS 9 разработчики серьезно модернизировали функции фитнес-трекинга. Новое окно тренировок показывает больше информации и предупреждает, если пульс владельца часов опускается ниже желаемой отметки. Apple Watch сможет точнее отслеживать движения конечностей во время бега, чтобы предоставлять как можно более аккуратные данные. Кроме того, на watchOS 9 появится ряд функций, связанных со здоровьем, вроде отслеживания фаз сна и напоминаний о регулярном приеме лекарств.