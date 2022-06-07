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54 минуты назад

Gizchina: Apple украла у Xiaomi дизайн экрана блокировки

Газета.Ru

Пользователи Сети уличили Apple в плагиате интерфейса разблокировки экрана в новой iOS 16 у Xiaomi, сообщает новостной портал Gizchina.

Apple обвинили в краже дизайна
Фото: AppleApple

Отмечается, что новый экран блокировки в iPhone копирует «Суперобои» «Земля», которые Xiaomi представила в 2020 году вместе с фирменной оболочкой MIUI 12.

Редакция портала Gizchina считает, что обои в iOS выглядят менее интересными по сравнению с решением от Xiaomi. Так, например, анимация разблокировки и общий дизайн в «Суперобоях» MIUI значительно лучше, чем в iPhone.

На данный момент пользователям Xiaomi доступны следующие «Суперобои»: «Заснеженные вершины», «Геометрия», «Далекие кольца», «Земля» и «Красная планета».

Весной Apple также уличили в краже постера, приуроченного к презентации MacBook Pro. Пользователи Сети заметили сходство изображения с флаером анонса Xiaomi Mi Mix 2s.

Наука и техника,Apple,
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