Apple обвинили в краже дизайна

Пользователи Сети уличили Apple в плагиате интерфейса разблокировки экрана в новой iOS 16 у Xiaomi, сообщает новостной портал Gizchina.

Фото: Apple Apple

Отмечается, что новый экран блокировки в iPhone копирует «Суперобои» «Земля», которые Xiaomi представила в 2020 году вместе с фирменной оболочкой MIUI 12.

Редакция портала Gizchina считает, что обои в iOS выглядят менее интересными по сравнению с решением от Xiaomi. Так, например, анимация разблокировки и общий дизайн в «Суперобоях» MIUI значительно лучше, чем в iPhone.

На данный момент пользователям Xiaomi доступны следующие «Суперобои»: «Заснеженные вершины», «Геометрия», «Далекие кольца», «Земля» и «Красная планета».