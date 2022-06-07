Xiaomi выпустит бюджетный 4К-монитор со специальным режимом для Apple

Накануне прошла WWDC 2022. На ней Apple представила множество интересных новинок, в том числе MacBook Air 2022 и свежий MacBook Pro 13”.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В стороне не осталась и Xiaomi. Компания, хоть и обособленно, представила монитор под брендом Redmi. Его ключевой особенностью, помимо 27-дюймового экрана и разрешения 4K, стал специальный режим для работы с MacBook.

Называется он ожидаемо — «For Mac». Переходя в него, монитор максимально снижает визуальные различия в картинке с ноутбуками Apple.

Из прочего стоит отметить 100% охват цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3, максимальную яркость и контрастность — 350 кд/м2 и 3000 : 1, а также способность монитора выполнять роль док-станции USB.