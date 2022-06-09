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36 минут назад

Новые функции Telegram на Android раскрыли до финального анонса

Ferra.ruиещё 1

Последние пару недель по Сети активно ходят разговоры о внедрении в Telegram Premium-подписки. И, судя по всему, она и вправду уже совсем скоро станет частью сервиса.

Новые функции Telegram раскрыли до финального анонса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но что ещё нас ждёт с ближайшими апдейтами мессенджера? Об этом рассказала свежая бета-версия Telegram для Android.

Одним из самых заметных нововведений станет обновлённое меню стикеров. Появится не только более заметная кнопка добавления стикерпака, но также пользователи смогут очистить меню недавних стикеров буквально в один клик.

Вместе с этим пользователи наконец-то смогут сменить иконку приложения Telegram. На выбор будет два дополнительных варианта, помимо дефолтного. При этом подписчики Telegram Premium получат доступ к ещё трём иконкам.

Из менее интересного можно отметить возможность потокового воспроизведения видео ещё большего числа форматов, в том числе .mkv.

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