Новые функции Telegram раскрыли до финального анонса

Последние пару недель по Сети активно ходят разговоры о внедрении в Telegram Premium-подписки. И, судя по всему, она и вправду уже совсем скоро станет частью сервиса.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но что ещё нас ждёт с ближайшими апдейтами мессенджера? Об этом рассказала свежая бета-версия Telegram для Android.

Одним из самых заметных нововведений станет обновлённое меню стикеров. Появится не только более заметная кнопка добавления стикерпака, но также пользователи смогут очистить меню недавних стикеров буквально в один клик.

Вместе с этим пользователи наконец-то смогут сменить иконку приложения Telegram. На выбор будет два дополнительных варианта, помимо дефолтного. При этом подписчики Telegram Premium получат доступ к ещё трём иконкам.