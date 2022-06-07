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1 час назад

В американской пещере нашли считавшегося вымершим рака

Мир24

Американские исследователи обнаружили в пещере Шелта (штат Алабама, США) редкое членистоногое, которое считалось вымершим около 30 лет. Это рак Orconectes sheltae, который обитает только в этом регионе, сообщает Subterranean Biology.

В американской пещере нашли считавшегося вымершим рака
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Пещеру Шелта начали изучать в 1960-х годах. В то время ее фауна была весьма разнообразной – ученые насчитали 12 водных видов, которые там обитали, в том числе три вида пещерных раков.

Но в начале 1970-х годов экосистема начала разрушаться. У входа в пещеру поставили ворота, чтобы оградить ее от любопытных туристов. Эта преграда также отпугнула летучих мышей, и они покинули пещерную систему.

Отсутствие летучих мышей, загрязнение грунтовых вод и другие негативные факторы привели к локальному вымиранию пещерных обитателей. Ученые отметили, что вид Orconectes sheltae был малочисленным даже в лучшие времена. В последние десятилетия его представителей совсем перестали видеть в дикой природе – последнее свидетельство их существования датировалось 1988 годом.

Однако в ходе новой экспедиции ученые из Алабамского университета, исследуя экосистему пещеры, обнаружили двух раков Orconectes sheltae: самца и самку. Они доказали, что популяция продолжает существовать. Но ее будущее представляется туманным, отметили члены научной группы. Вид остается крайне малочисленным, а экосистема пещеры так и не восстановилась, хотя ворота убрали еще в начале 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что на западе Эквадора нашли цветок, считавшийся вымершим в течение 40 лет. Он отличается характерными «пузатыми» красными соцветиями.

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