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1 час назад

iPhone 7 и другие популярные модели лишились поддержки iOS 16

Газета.Ru

Новая версия мобильной операционной системы iOS 16 не будет поддерживаться на iPhone 7 и других ранних моделях, сообщает портал Engadget.

Названы смартфоны Apple, которые не получат новую версию iOS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

iOS 16 будет доступна для владельцев смартфонов, представленных в 2017 году, например iPhone 8 и более поздних версий.

iPhone 7 и SE первого поколения, представленные в 2016 году, не будут обновлены, также как и iPhone 6s, поступивший в продажу в 2015 году. Таким образом, компания Apple поддерживала гаджеты на протяжении шести и семи лет соответственно.

iOS 16 была представлена 6 июня в ходе конференции Apple WWDC 2022. На данный момент новая версия мобильной операционной системы доступна разработчикам и бета-тестерам. Релиз для широкой публики должен состояться осенью 2022 года.

Наука и техника,Apple,
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