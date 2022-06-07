Названы смартфоны Apple, которые не получат новую версию iOS

Новая версия мобильной операционной системы iOS 16 не будет поддерживаться на iPhone 7 и других ранних моделях, сообщает портал Engadget.

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iOS 16 будет доступна для владельцев смартфонов, представленных в 2017 году, например iPhone 8 и более поздних версий.

iPhone 7 и SE первого поколения, представленные в 2016 году, не будут обновлены, также как и iPhone 6s, поступивший в продажу в 2015 году. Таким образом, компания Apple поддерживала гаджеты на протяжении шести и семи лет соответственно.