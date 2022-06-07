Команда исследователей изучит таинственные купола на Луне

Команда исследователей из Университета Центральной Флориды будет изучать неизвестный и загадочный регион Луны.

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Двум ученым-планетологам из UCF, Керри Дональдсон Ханне и Адриенне Дав, было предложено возглавить миссию, в ходе которой космический аппарат приземлится над куполами Груйтуисен - неизученной частью Луны.

По данным НАСА, купола, расположенные в западной части Луны, являются результатом редкой формы вулканического извержения. Загадочность куполов заключается в том, что для образования подобных геологических структур на Земле необходимы океаны жидкой воды и тектоника плит. Без этих компонентов ученые НАСА остаются в недоумении, как эти структуры появились.

В рамках программы «Полезные нагрузки и научные исследования на поверхности Луны» (PRISM) в 2026 году будет запущен космический аппарат с роботом-ровером для изучения химического состава куполов и взаимодействия пыли с космическим аппаратом и ровером.

В течение одного лунного дня, что эквивалентно 10 земным дням, аппарат Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer (Lunar-VISE) будет исследовать вершину одного из куполов, который, как считается, сделан из липкой магмы, богатой кремнеземом, похожим на гранит, что может стать вероятным ресурсом для будущей колонизации.

«Потенциально нас ждет сокровищница знаний, которая не только поможет нам в будущем при исследовании Луны роботами и людьми, но и поможет лучше понять историю нашей собственной планеты, а также других планет Солнечной системы», - сказал Дональдсон Ханна, главный исследователь.

Первая миссия направлена на сканирование и создание карт воды на Луне с высоким разрешением может быть запущена к 2025 году или раньше, сказал учёный.