Глава Минцифры против легализации пиратского ПО

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство выступает против легализации пиратского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает ТАСС.

В марте в СМИ появилась информация, что правительство отказалось от предложения легализации пиратского программного обеспечения, если оно принадлежит правообладателям из стран, поддержавших антироссийские санкции. При этом ранее сообщалось, что в России могут отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного программного обеспечения.