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1 час назад

Глава Минцифры выступил против легализации пиратского ПО

Газета.Ruиещё 2

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство выступает против легализации пиратского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минцифры против легализации пиратского ПО
Фото: РИА Новости РИА Новости

Также министр рассказал, что Минцифры упрощает порядок включения в российский реестр ПО.

По его словам, ведомство планирует поэтапно совмещать основные востребованные классы программного обеспечения с российскими операционными системами.

В марте в СМИ появилась информация, что правительство отказалось от предложения легализации пиратского программного обеспечения, если оно принадлежит правообладателям из стран, поддержавших антироссийские санкции. При этом ранее сообщалось, что в России могут отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного программного обеспечения.

Наука и техника,Максут Шадаев,
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