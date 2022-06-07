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23 минуты назад

Исследование Rambler&Co И ЮKassa: Как изменился спрос на российский софт

Елена Прошина

Около 50% россиян довольны качеством российского софта, 60% пользователей используют его на протяжении нескольких лет. Российские компании стали почти в 40 раз чаще покупать программное обеспечение для своих сотрудников. Такие выводы в ходе проведения опроса получили крупнейший медиахолдинг страны Rambler&Co и ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney).

Как изменился спрос на российский софт
Фото: ТАССТАСС

Пользователи готовы перейти на отечественный софт

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Бо́льшая часть респондентов (29%) использует на рабочем компьютере отечественные браузеры и антивирусы. Российские офисные пакеты и почту выбирают 18%, а бухгалтерию — 16%. Также среди работников популярны операционные системы отечественной разработки (9%), облачные сервисы и CRM-системы (4%), системы видео-конференц-связи (4%).

На домашних компьютерах пользователи тоже склонны использовать российские браузеры и антивирусы (24%). Среди 12% респондентов востребованы офисные пакеты и почта, операционные системы выбирает каждый десятый. На фото- и видеоредакторы, программы для работы с PDF-файлами и облачные сервисы приходится 3%, 3% и 2% соответственно.

Остальные участники опроса пока не пользовались российским софтом. При этом они готовы перейти с иностранного ПО на отечественное, если вырастет качество программ и выбор — об этом сказали 67%. Для 21% важны рекомендации друзей и коллег, ещё 12% нужна более низкая цена.

Качеством отечественного ПО довольны 49% респондентов, а 41% считает, что его можно сделать лучше. Оставшимся 10% пока ещё не всё в нём нравится. В течение нескольких лет российский софт используют 60% опрошенных пользователей, больше года — 17%, а меньше года — 10%. Ещё 13% перешли на отечественные программы совсем недавно.

Бо́льшая часть респондентов (64%) считают, что государственная и коммерческая поддержка IT-стартапов могла бы стимулировать российских разработчиков создавать больше софта. Около 15% полагают, что с этим может справиться улучшение условий труда, 11% рассчитывают на допобразование, по 5% — на свободный график работы и социальные льготы.

Российские компании стали чаще покупать ПО для сотрудников

С 1 января по 31 мая 2022 года российские работодатели в 39 раз чаще покупали разное программное обеспечение для своих сотрудников в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Обороты B2B-платежей интернет-магазинов, продающих ПО через ЮKassa, увеличились в 8,7 раза. Больше всего софта компании приобрели на сумму от одной до пяти тысяч рублей — доля таких покупок составила 60%.

«Процесс импортозамещения в IT-сфере идёт не первый год. Создан реестр отечественного программного обеспечения, который сегодня насчитывает более 13 тысяч позиций. Есть государственная поддержка, в рамках которой предприниматели могут приобрести российское ПО со скидкой 50%. Интерес к отечественным разработкам будет только расти», — говорит Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании ЮMoney.

Пользовательский спрос на ПО вырос

За пять месяцев 2022 года пользователи купили на 28% софта больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Обороты онлайн-площадок выросли на 41%, а плательщиков стало на 74% больше. Чаще всего покупали ПО на сумму от одной до пяти тысяч рублей — 30% от общего числа платежей в этом сегменте.

В опросе Rambler&Co приняли участие 7 286 пользователей. Большая часть — мужчины в возрасте от 31 до 45 лет (66%). В исследовании ЮKassa учитывались платежи между компаниями с 1 января по 31 мая 2022 и 2021 годов, а также покупки пользователей в интернет-магазинах, продающих различный софт.

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