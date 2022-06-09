В Telegram появился бот для приема сообщений о преступлениях на Украине

В мессенджере Telegram по инициативе правоохранительных ведомств и правозащитников России и республик Донбасса заработал чат-бот для приема сообщений о военных преступлениях на Украине. Об этом сообщили в Спецкомиссии Луганской народной республики по фиксации военных преступлений, передает РИА «Новости».

Отмечается, что канал @VINDICTA_BOT позволит очевидцам анонимно сообщать «о преступных действиях вооруженных формирований Украины».

Можно оставить как сообщения, так и фото- и видеоматериалы.

В Спецкомиссии ЛНР уточнили, что вся полученная информация проверяется. Те сведения, которым были найдены доказательства, будут применяться «для расширения доказательной базы преступлений украинской власти против мирных граждан».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.