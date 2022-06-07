В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
35 минут назад

Раскрыты действия российских провайдеров при отключении от точки обмена в Европе

Lenta.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев раскрыл действия российских провайдеров при возможном отключении от точки международного обмена в Европе. Как сообщает в своем Telegram-канале агентство «Прайм», он заявил, что в этом случае Россия перенаправит трафик через Азию.

Раскрыты действия провайдеров РФ при их отключении в Европе
Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.comMatthias Balk / dpa / Globallookpress.com

«У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — цитирует издание Шадаева, выступающего на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Он также добавил, что такой план есть у «Ростелекома» как у главного магистрального оператора.

Ранее Шадаев высказался о вероятности блокировки в России видеохостинга YouTube. Он выразил уверенность в том, что в РФ не планируют ограничивать доступ к сервису. Руководитель Минцифры также порассуждал о создании отечественного аналога YouTube.

Наука и техника,Максут Шадаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители