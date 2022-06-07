Раскрыты действия провайдеров РФ при их отключении в Европе

Глава Минцифры Максут Шадаев раскрыл действия российских провайдеров при возможном отключении от точки международного обмена в Европе. Как сообщает в своем Telegram-канале агентство «Прайм», он заявил, что в этом случае Россия перенаправит трафик через Азию.

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

«У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — цитирует издание Шадаева, выступающего на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Он также добавил, что такой план есть у «Ростелекома» как у главного магистрального оператора.