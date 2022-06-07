Телефоны Apple iPhone получат долгожданное обновление FaceID

Владельцы iPhone с поддержкой Face ID после обновления до iOS 16 смогут использовать разблокировку по лицу как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Об этом сообщает портал Engadget.

Фото: Apple Apple

О нововведении стало известно после того, как на странице предварительного просмотра iOS 16 на сайте Apple было замечено соответствующее заявление. Однако более точная информация касательно моделей смартфонов, в которых будет поддерживаться разблокировка в альбомной ориентации при помощи Face ID, появится позже.

Также отмечается, что функция разблокировки по лицу в разных положениях среди гаджетов Apple впервые появилась в iPad Pro.

iOS 16 станет доступна пользователям осенью 2022 года. На данный момент установить новую версию мобильной операционной системы могут разработчики и бета-тестеры.