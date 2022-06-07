В рамках проекта "Сфера" Роскосмос запустит более полутора сотни спутников

“Правительством Российской Федерации в апреле 2022 года был одобрен проект “Сфера”, в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата”, — сообщается в публикации Роскосмоса. “В настоящий момент лишь 30 процентов территории России покрыто сотовой связью и только новые системы спутниковой связи обеспечат связность территории Российской Федерации”, — добавила пресс-служба.