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1 час назад

Роскосмос: в рамках проекта «Сфера» одобрен запуск 162 спутников для доступа в интернет

FBM.ru

В Роскосмосе поделились деталями касательно развитии проекта российской многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Представители государственной корпорации рассказали, что проект уже одобрили в правительстве и на сегодняшний день он подразумевает запуск на орбиту 162 аппаратов.

В рамках проекта "Сфера" Роскосмос запустит более полутора сотни спутников
Фото: FBM.ruFBM.ru

Правительством Российской Федерации в апреле 2022 года был одобрен проект “Сфера”, в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата”, — сообщается в публикации Роскосмоса. “В настоящий момент лишь 30 процентов территории России покрыто сотовой связью и только новые системы спутниковой связи обеспечат связность территории Российской Федерации”, — добавила пресс-служба.

Также в госкорпорации подчеркнули, что для полномасштабного развёртывания обеспечения глобального покрытия всей поверхности нашей планеты (первоначально планировалось практически 400 аппаратов), потребуется «кратно увеличить» бюджетное финансирование проекта «Сфера» до конца десятилетия.

Наука и техника,Роскосмос,Правительство РФ,
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