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1 час назад

Apple добавила новые функции в приложение CarPlay

Газета.Ruиещё 2

Компания Apple представила обновленную версию автомобильного приложения CarPlay. Презентация состоялась на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC).

Apple добавила новые функции в приложение CarPlay
Фото: AppleApple

Так, теперь с помощью CarPlay можно выводить дополнительные данные на цифровую приборную панель автомобиля. Помимо основной информации, например скорости и оборотов двигателя, водитель сможет видеть настройки климатической системы, звонки и сообщения, данные навигационной системы. Кроме того, можно выбрать дизайн и цветовую схему по своему вкусу.

На презентации Apple заявила, что многие автопроизводители готовы предложить своим клиентам новую версию CarPlay. В частности, это Audi, Acura, Porsche, Jaguar, Volvo, Nissan, Ford.

Ранее сообщалось, что четырехдверный внедорожник Jeep Wrangler 2022 года опрокинулся в ходе краш-теста.

Наука и техника,Ford,Apple,
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