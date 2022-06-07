Apple добавила новые функции в приложение CarPlay

Так, теперь с помощью CarPlay можно выводить дополнительные данные на цифровую приборную панель автомобиля. Помимо основной информации, например скорости и оборотов двигателя, водитель сможет видеть настройки климатической системы, звонки и сообщения, данные навигационной системы. Кроме того, можно выбрать дизайн и цветовую схему по своему вкусу.