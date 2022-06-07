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2 часа назад

Японский зонд обнаружил на астероиде следы внеземной жизни

Москва24

Японский зонд "Хаябус-2" обнаружил на астероиде Рюгу аминокислоты, которые могут свидетельствовать о существовании внеземной жизни. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Японский зонд обнаружил на астероиде следы внеземной жизни
Фото: depositphotos/digitalstormdepositphotos/digitalstorm

По словам профессора астробиологии Йокогамского государственного университета Кенсея Кобаяси, всего в добытом на астероиде грунте было выявлено более 20 видов аминокислот.

"Тот факт, что аминокислоты содержатся в недрах астероидов, повышает вероятность, что эти органические соединения попали на Землю из космоса. Жизнь могла зародиться в большем количестве мест во Вселенной, чем мы думали раньше", – рассказал ученый.

При этом Кобаяси отметил, что при рассмотрении данной теории необходимо учитывать, что небесные тела сгорают во время движения в атмосфере.

Ранее исследователи из Фонда прикладной молекулярной эволюции США установили, что первая жизнь на Земле могла образоваться в слоях базальтового лавового стекла. Именно эта порода обильно присутствовала на Земле примерно 4 350 миллионов лет назад.

Кроме того, базальтовое лавовое стекло встречается на Марсе, что может свидетельствовать о том, что на этой планете тоже могла присутствовать жизнь.

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