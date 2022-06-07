Hubble нашел самые редкие объекты во Вселенной

Космический телескоп Hubble сфотографировал самые ранние и самые далекие галактики в ходе проведения обзора 3D-DASH в ближнем инфракрасном диапазоне. Это позволило астрономам нанести на карту области древнейшего звездообразования во Вселенной и узнать, как возникли самые первые галактики. Статья об этом опубликована на сайте электронных препринтов arXiv.org и принята к публикации в Astrophysical Journal.

Фото: Gabe Brammer Gabe Brammer

Обзор, проводимый с высоким разрешением и получивший наименование 3D-DASH (The 3D-Drift And SHift), позволит исследователям находить самые редкие объекты и цели для последующих наблюдений с помощью недавно запущенного космического телескопа James Webb. «С момента своего запуска свыше 30 лет назад космический телескоп Hubble остается на переднем крае изучения ранних галактик и того, как они менялись за последующие 10 млрд лет, — говорит ведущий автор этой статьи Ламия Моула из Научного института астрономии и астрофизики Данлэпа при Университете Торонто. — Программа 3D-DASH расширяет наследие Hubble в области визуализации обширных участков неба и позволяет разгадывать тайны галактик за пределами нашего собственного Млечного Пути».