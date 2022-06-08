Эксперты измерили время работы четырех популярных телефонов Samsung

В выпуске на YouTube-канале TechwithUsama выяснили, какой из аппаратов Samsung средней ценовой категории «живёт» дольше: Galaxy A33, A52s, A53, A73 или S21 FE.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперты канала TechwithUsama проверили автономность смартфонов Samsung среднего класса. Тестировались при этом аппараты Galaxy A33 (процессор Exynos 1280, 5000 мАч), A52s (процессор Snapdragon 778G, 4500 мАч), A53 (процессор Exynos 1280, 5000 мАч), A73 (процессор Snapdragon 778G, 5000 мАч) и S21 FE (процессор Exynos 2100, 4500 мА*ч). Также нужно отметить, что все устройства, кроме A33, имеют частоту обновления экрана 120 Гц (у A33 она составляет 90 Гц).

Сначала ведущий протестировал все смартфоны в бенчмарках. Результаты вы можете видеть ниже. Больше всех заряда при этом потерял Samsung S21 FE, а лучше остальных держался A52s.

В других тестах на устройствах запускались различные игры и приложения. Спустя почти 5,5 часов полностью разрядился первый смартфон. Им оказался S21 FE, который изначально проигрывал остальным моделям. И это несмотря на то, что он должен был проработать как минимум 6 часов.

Следующим «сдался» Galaxy A52s, но «прожил» он почти на 1,5 часа дольше: 6 часов 46 минут.