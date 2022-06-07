Раскрыты подробности платной подписки в Telegram

В Telegram начала распространяться видеозапись, на которой можно заметить некоторые возможности платной подписки для мессенджера, об этом сообщает портал «Код Дурова» в своем Telegram-канале.
Ролик якобы подписан бывшим разработчиком Telegram для Android. Из видео следует, что подписка Telegram Premium даст пользователю возможность загрузить файлы весом до 4GB вместо 2GB. Кроме того, увеличится скорость загрузки в мессенджере, появится возможность расшифровки голосовых сообщений, архивации всех новых диалогов.
Также подписка позволит пользователю отключить встроенную рекламу в Telegram, а также добавить уникальный значок подписчика рядом с именем профиля. Также Telegram Premium даст доступ к расширенному набору реакций на сообщения и стикерам с уникальными эффектами.
Мессенджер, разработанный Павлом Дуровым, с 2013 года преподносился в качестве полностью бесплатного сервиса, в котором отсутствует реклама и какая-либо система подписок. В 2021 году в Telegram появилась реклама, а весной 2022 года стало известно, что в мессенджере появится подписка под названием Premium, которая предложит пользователям дополнительные функции в виде новых реакций и платных стикеров.