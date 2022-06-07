Раскрыты подробности платной подписки в Telegram

В Telegram начала распространяться видеозапись, на которой можно заметить некоторые возможности платной подписки для мессенджера, об этом сообщает портал «Код Дурова» в своем Telegram-канале.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Ролик якобы подписан бывшим разработчиком Telegram для Android. Из видео следует, что подписка Telegram Premium даст пользователю возможность загрузить файлы весом до 4GB вместо 2GB. Кроме того, увеличится скорость загрузки в мессенджере, появится возможность расшифровки голосовых сообщений, архивации всех новых диалогов.

Также подписка позволит пользователю отключить встроенную рекламу в Telegram, а также добавить уникальный значок подписчика рядом с именем профиля. Также Telegram Premium даст доступ к расширенному набору реакций на сообщения и стикерам с уникальными эффектами.