В Сеть утекли фото и характеристики дисплея Xiaomi 12 Ultra с камерой от Leica

Несмотря на то, что анонс и релиз нового флагмана Xiaomi — Xiaomi 12 Ultra — должен состояться лишь в июле, в Сети появились очень важные подробности об устройстве.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт фотографиях устройствах, а также информации о его дисплее. Внешне устройство выглядит достаточно интересно — сочетание чёрного и белого цветов чем-то напоминает Google Pixel 2 и 2 XL.

При этом на рендерах явно видно, как будет выглядеть логотип Leica, с которой Xiaomi начала активное сотрудничество около месяца назад.

Ferra.ru

Ferra.ru

Дисплей Xiaomi 12 Ultra будет 6,6-дюймовым, выполненным по технологии AMOLED и разрешением QHD+, а также частотой обновления 120 Гц. Основная камера аппарата будет тройной: на 50, 48 и 48 Мп. Фронтальная камера сможет похвастаться разрешением снимков в 20 Мп.