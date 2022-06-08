Вирусолог объяснил опасность вакцины от оспы

"Тяжесть вакцины от оспы проявляется в побочных эффектах. Все вакцины, с которыми вы сталкивались, например "Спутник V", тоже имеют побочный эффект, но вакцина от COVID жизни не угрожает. Что касается вакцины от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, она дает очень тяжелые, даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность", — рассказал Альтшейн.