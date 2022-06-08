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43 минуты назад

Вирусолог объяснил опасность вакцины от оспы

Газета.Ruиещё 5

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что в России еще остались резервы вакцин от натуральной оспы, которые можно применять против оспы обезьян, но препарат имеет тяжелый побочный эффект, способный привести к инвалидности или летальному исходу. Об этом сообщает URA.RU.

Вирусолог объяснил опасность вакцины от оспы
Фото: ReutersReuters

"Тяжесть вакцины от оспы проявляется в побочных эффектах. Все вакцины, с которыми вы сталкивались, например "Спутник V", тоже имеют побочный эффект, но вакцина от COVID жизни не угрожает. Что касается вакцины от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, она дает очень тяжелые, даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность", — рассказал Альтшейн.

По его словам, в РФ существует запас старой вакцины против натуральной оспы, которую можно было бы применить против оспы обезьян, но делать этого не стоит, ведь прививка имеет множество побочных эффектов.

Ранее Альтштейн рассказал, что пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе легочными и сердечными, могут переносить оспу обезьян тяжелее.

Наука и техника,Наука,Анатолий Альтштейн,
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