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1 час назад

В России начнут автоматически вычислять и блокировать мошеннические сайты

Ferra.ruиещё 2

В России запустили систему для определения и блокирования фишинговых сайтов, маскирующихся под ресурсы госорганов, интернет-магазинов, известных компаний и соцсетей. На специальном сайте можно будет оставить жалобу на подобный сайт.

В России начнут автоматически вычислять и блокировать мошеннические сайты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Систему запустило Минцифры, подведомственная ему организация — НИИ «Интеграл», — является оператором антифишинговой системы. Новый ресурс проводит регулярный мониторинг сети и выявляет поддельные сайты как в автоматическом режиме, так и по информации от сторонних источников. Система способна отслеживать новые домены, а также перерегистрированные и перенесённые с большой скоростью — до миллиона в час.

Вся информация сохраняется в системе, на её основании ресурс проверяет, действительно ли подозрительный сайт занимается противоправной деятельностью. В случае обнаружения мошенничества и фишинга система может прекращать работу таких сайтов при автоматизированном взаимодействии госорганов.

Наука и техника,Социальный мониторинг,
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