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1 час назад

Раскрыт механизм работы функции редактирования постов в Twitter

Елена Прошина

Стало известно, как будет работать функция редактирования сообщений постов в Twitter. Как сообщает портал 9to5mac, разработчики добавят таймер времени, которое отведено на изменение твита.

Раскрыт механизм работы функции редактирования постов в Twitter
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас неизвестно, сколько именно получат времени на редактирование пользователи. Согласно скриншоту, который опубликовал разработчик Нима Оуджи, на это будет отведено 30 минут, однако срок на редактирование могут увеличить или сократить к моменту появления функции.

Также сообщается, что пользователи не смогут лайкнуть, ретвитнуть или ответить на оригинальную версию твита. В апреле разработчик Джейн Манчун Вонг уже рассказала, что твиты останутся «неизменными» даже с введением функции «Редактировать твит». То есть, вместо редактирования исходного твита, платформа, по сути, создаст новый твит с другим идентификатором. Более того, Twitter сохранит запись оригинального твита, а также любые предыдущие изменения, внесенные пользователем.

Также известно, что в ближайшее время возможность редактировать твиты, скорее всего, будет доступна только подписчикам Twitter Blue.

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