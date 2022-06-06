Раскрыт механизм работы функции редактирования постов в Twitter

Стало известно, как будет работать функция редактирования сообщений постов в Twitter. Как сообщает портал 9to5mac, разработчики добавят таймер времени, которое отведено на изменение твита.

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Сейчас неизвестно, сколько именно получат времени на редактирование пользователи. Согласно скриншоту, который опубликовал разработчик Нима Оуджи, на это будет отведено 30 минут, однако срок на редактирование могут увеличить или сократить к моменту появления функции.

Также сообщается, что пользователи не смогут лайкнуть, ретвитнуть или ответить на оригинальную версию твита. В апреле разработчик Джейн Манчун Вонг уже рассказала, что твиты останутся «неизменными» даже с введением функции «Редактировать твит». То есть, вместо редактирования исходного твита, платформа, по сути, создаст новый твит с другим идентификатором. Более того, Twitter сохранит запись оригинального твита, а также любые предыдущие изменения, внесенные пользователем.