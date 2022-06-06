Минцифры запустило систему выявления фишинговых сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запускает систему для мониторинга фишинговых сайтов, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

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«Минцифры запускает систему мониторинга фишинговых сайтов. Новая информсистема автоматически выявляет сайты, которые маскируются под официальные ресурсы госорганов, компаний, популярных маркетплейсов и социальных сетей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что система позволит: получать информацию о фишинговых сайтах от сторонних источников; отслеживать новые, перерегистрированные и перенесенные домены со скоростью до миллиона адресов в час; сохранять информацию о подозрительных ресурсах в базе данных для последующей проверки на фишинг; прекращать работу фишинговых сайтов при автоматизированном взаимодействии государственных органов.