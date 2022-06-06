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56 минут назад

WhatsApp позволит пользователям вернуть удалённое сообщение

Ferra.ru

Мы не перестанем это подмечать — в этом году команда WhatsApp работает особенно продуктивно. Мессенджер уже обзавёлся множеством новых функций и, судя по всему, это ещё далеко не конец.

WhatsApp получит долгожданную функцию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным наших коллег из WABetaInfo, прямо сейчас разработчики сервиса тестируют возможность вернуть удалённое сообщение. Работать она будет следующим образом: после удаления сообщения, пользователь какое-то время будет видеть кнопку «Отменить».

Именно эта кнопка позволит невнимательным пользователям вернуть сообщение, если оно было удалено, например, по ошибке.

На данный момент следы функции можно обнаружить в Android-версии WhatsApp под номером 2.22.13.5. Не совсем ясно, намерены ли разработчики включать новую возможность в стабильную версию мессенджера. Но факт тестирования уже даёт определённые надежды.

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