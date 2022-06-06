WhatsApp получит долгожданную функцию

Мы не перестанем это подмечать — в этом году команда WhatsApp работает особенно продуктивно. Мессенджер уже обзавёлся множеством новых функций и, судя по всему, это ещё далеко не конец.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По данным наших коллег из WABetaInfo, прямо сейчас разработчики сервиса тестируют возможность вернуть удалённое сообщение. Работать она будет следующим образом: после удаления сообщения, пользователь какое-то время будет видеть кнопку «Отменить».

Именно эта кнопка позволит невнимательным пользователям вернуть сообщение, если оно было удалено, например, по ошибке.