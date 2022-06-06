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50 минут назад

Браузер Chrome на Android получит новый дизайн

Газета.Ru

Google тестирует новый дизайн интерфейса главной страницы для браузера Chrome, сообщает портал 9to5google.

Браузер Chrome на Android получит новый дизайн
Фото: Газета.руГазета.ру

В будущем обновлении на главной странице вместо восьми ярлыков недавно посещенных сайтов будет размещаться пролистываемая карусель из 12 ярлыков, выстроенная в один ряд. Отмечается, что таким образом интерфейс браузера станет более компактным. Это сделает удобным просмотр новостей и RSS-подписок на экране смартфона по сравнению с текущим решением, при котором ярлыки отображаются в сетке 4х2.

Остальные элементы остались нетронуты и отображаются как и прежде. Обновленный дизайн доступен некоторым владельцам Android-смартфонов с установленным Google Chrome 102.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что журналисты Gizmodo назвали умные очки Glass и медиацентр Nexus Q главными неудачными проектами компании Google.

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