Браузер Chrome на Android получит новый дизайн

Google тестирует новый дизайн интерфейса главной страницы для браузера Chrome, сообщает портал 9to5google.
В будущем обновлении на главной странице вместо восьми ярлыков недавно посещенных сайтов будет размещаться пролистываемая карусель из 12 ярлыков, выстроенная в один ряд. Отмечается, что таким образом интерфейс браузера станет более компактным. Это сделает удобным просмотр новостей и RSS-подписок на экране смартфона по сравнению с текущим решением, при котором ярлыки отображаются в сетке 4х2.
Остальные элементы остались нетронуты и отображаются как и прежде. Обновленный дизайн доступен некоторым владельцам Android-смартфонов с установленным Google Chrome 102.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что журналисты Gizmodo назвали умные очки Glass и медиацентр Nexus Q главными неудачными проектами компании Google.