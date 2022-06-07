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1 час назад

Запуск Dragon к МКС перенесли из-за проблем с двигателем

Lenta.ruиещё 1

Пуск ракеты Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесли из-за проблем с его двигателем. Об этом сообщает НАСА.

Запуск Dragon к МКС перенесли из-за проблем с двигателем
Фото:  Thom Baur / Reuters Thom Baur / Reuters

Пуск должен был состояться 10 июня. Однако после обнаружения во время загрузки топлива в изолированной области двигательной установки космического корабля повышенной концентрации паров монометилгидразина старт отложили до выяснения и устранения причин утечки.

В июне НАСА купило у американской компании SpaceX пять запусков пилотируемого космического корабля Crew Dragon для отправки астронавтов на МКС.

В мае пилотируемый космический корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к МКС.

В апреле американская компания Sierra Space сообщила, что начала сборку многоразового грузового космического корабля Dream Chaser, созданного с использованием наработок для советского мини-шаттла БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан).

В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).

Наука и техника,Строительство,SpaceX,NASA,
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