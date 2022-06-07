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46 минут назад

Ученые выяснили, что в Британии железного века курам поклонялись, а не ели их

Газета.Ruиещё 1

Международная группа ученых проанализировала куриные останки, найденные более чем в 600 местах в 89 странах, включая Англию, Италию, Турцию, Марокко и Таиланд, и сделала вывод, что эта птица была впервые одомашнена 3500 лет назад в Юго-Восточной Азии, а затем распространилась на запад, в Европу. Причем изначально куриц и петухов не ели, им поклонялись и использовали в качестве компаньонов. Питаться курятиной в Великобритании стали лишь после того, как на этот остров вторглись римляне. Статьи на эту тему опубликованы в журналах Antiquity и PNAS.

Ученые доказали, что древние европейцы поклонялись курам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В настоящее время курица Gallus domesticus, которая считается потомком банкивской джунглевой курицы Gallus gallus, обитавшей на большей части территории Юго-Восточной Азии, стала самым распространенным домашним животным, причем из более чем 70 млрд цыплят, живущих на планете, большинство — это мясные бройлеры, растущие исключительно быстро и использующиеся исключительно в качестве мясных блюд, не оставляя потомства. А когда-то куры считались экзотикой, привозимой из дальних стран. Древних людей даже хоронили вместе с этими птицами — это позволяет предположить, что когда-то они служили «психопомпами» — то есть «проводниками душ», существами, которые сопровождали человеческую душу в следующую жизнь.

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По словам исследователей, процесс одомашнивания кур начался примерно в 1500 году до н.э. на полуострове Юго-Восточной Азии. G. domesticus постепенно эволюционировали, становясь менее активными и агрессивными, что позволило людям в деревнях без труда разводить их у себя в курятниках. Джунглевая курица и сейчас все еще не исчезла и обитает на большей части Юго-Восточной Азии. Предыдущие исследования утверждали, что куры были одомашнены 10 тыс. лет назад в Китае, Юго-Восточной Азии или Индии, а в Европе появились свыше 7 тыс. лет назад,

В новом исследовании ученые обращали внимание на такие факторы, как размеры и форма костей, чтобы определить, к какому виду принадлежали те или иные найденные куриные кости — были ли эти птицы дикими или домашними. Самые старые кости определенно домашней птицы были найдены в центральном Таиланде, они датированы методом радиоуглеродного анализа периодом 1650-1250 гг. до н.э. В Европе куры появились около 800 г. до н.э., попав в Средиземноморский регион из Азии по маршрутам, которыми пользовались ранние греческие, этрусские и финикийские морские торговцы. После прибытия в Средиземноморский регион курам потребовалось еще почти тысяча лет, чтобы освоиться в более холодном климате Шотландии, Ирландии, Скандинавии и Исландии. Римская империя в I тысячелетии н.э. способствовала популяризации кур и яиц в качестве продуктов питания.

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