Ученые доказали, что древние европейцы поклонялись курам

Международная группа ученых проанализировала куриные останки, найденные более чем в 600 местах в 89 странах, включая Англию, Италию, Турцию, Марокко и Таиланд, и сделала вывод, что эта птица была впервые одомашнена 3500 лет назад в Юго-Восточной Азии, а затем распространилась на запад, в Европу. Причем изначально куриц и петухов не ели, им поклонялись и использовали в качестве компаньонов. Питаться курятиной в Великобритании стали лишь после того, как на этот остров вторглись римляне. Статьи на эту тему опубликованы в журналах Antiquity и PNAS.

В настоящее время курица Gallus domesticus, которая считается потомком банкивской джунглевой курицы Gallus gallus, обитавшей на большей части территории Юго-Восточной Азии, стала самым распространенным домашним животным, причем из более чем 70 млрд цыплят, живущих на планете, большинство — это мясные бройлеры, растущие исключительно быстро и использующиеся исключительно в качестве мясных блюд, не оставляя потомства. А когда-то куры считались экзотикой, привозимой из дальних стран. Древних людей даже хоронили вместе с этими птицами — это позволяет предположить, что когда-то они служили «психопомпами» — то есть «проводниками душ», существами, которые сопровождали человеческую душу в следующую жизнь.

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По словам исследователей, процесс одомашнивания кур начался примерно в 1500 году до н.э. на полуострове Юго-Восточной Азии. G. domesticus постепенно эволюционировали, становясь менее активными и агрессивными, что позволило людям в деревнях без труда разводить их у себя в курятниках. Джунглевая курица и сейчас все еще не исчезла и обитает на большей части Юго-Восточной Азии. Предыдущие исследования утверждали, что куры были одомашнены 10 тыс. лет назад в Китае, Юго-Восточной Азии или Индии, а в Европе появились свыше 7 тыс. лет назад,