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1 час назад

Нейросеть DALL-E 2 дорисовала Моне Лизе ноги

Газета.Ru

Пользователи нейросети DALL-E 2, которая создает изображения по текстовому описанию, опубликовали дорисованные искусственным интеллектом классические картины. Так, например, картина "Мона Лиза" превратилась из портрета в изображение во весь рост - у девушки на картине появились ноги.

Нейросеть DALL-E 2 дорисовала Моне Лизе ноги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для использования нового режима в нейросети DALL-E 2, пользователю необходимо задать какое-то конкретное изображение, после чего алгоритмы "расширят" его границы.

Среди доработанных картин также значатся "Бурлаки на Волге" Репина, "Апофеоз Войны" Верещагина, "Утро в сосновом лесу" Шишкина и Савицкого и многие другие работы русских и зарубежных художников.

Опубликованные изображения выполнены в том же стиле, что и оригинальные, однако на некоторых искусственных снимках заметны блики, которых не было в классических картинах. Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что нейросеть нарисовала iPhone "от Леонардо да Винчи".

Наука и техника,Леонардо да Винчи,
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