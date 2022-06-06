Кошка получила высшее образование вместе с хозяйкой

Кошка вместе с хозяйкой окончила Техасский университет в США и примерила мантию выпускника. Об этом сообщается на сайте телеканала Fox 7 Austin.

Фото: fox7 fox7

Франческа Бурдье завершила обучение весной этого года. Большая часть пар проходила дистанционно, и девушка подключалась к лекциям и семинарам через платформу Zoom. В обучении принимала участие и ее кошка по кличке Суки, которая практически не пропускала занятий. Пока хозяйка получала высшее образование, она сидела рядом.

Перед выпускным американка решила подыскать соответствующий церемонии наряд и кошке. Она купила небольшую мантию, квадратную академическую шапочку и нарядила Суки. Несмотря на то, что та не получила ученую степень, Бурдье захотела отблагодарить ее за поддержку во время обучения.