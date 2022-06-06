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1 час назад

Кошка получила высшее образование вместе с хозяйкой

Lenta.ru

Кошка вместе с хозяйкой окончила Техасский университет в США и примерила мантию выпускника. Об этом сообщается на сайте телеканала Fox 7 Austin.

Кошка получила высшее образование вместе с хозяйкой
Фото: fox7fox7

Франческа Бурдье завершила обучение весной этого года. Большая часть пар проходила дистанционно, и девушка подключалась к лекциям и семинарам через платформу Zoom. В обучении принимала участие и ее кошка по кличке Суки, которая практически не пропускала занятий. Пока хозяйка получала высшее образование, она сидела рядом.

Перед выпускным американка решила подыскать соответствующий церемонии наряд и кошке. Она купила небольшую мантию, квадратную академическую шапочку и нарядила Суки. Несмотря на то, что та не получила ученую степень, Бурдье захотела отблагодарить ее за поддержку во время обучения.

Ранее сообщалось, что ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал способность кошек лечить людей и рассказал о кошках-психотерапевтах. Шеляков объяснил, что у кошек более высокая температура тела, чем у людей, и они любят лежать на больных местах у человека и греть их.

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