Японские ученые установили рекорд скорости передачи данных

Команда Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) в Японии установила мировой рекорд скорости передачи данных. Он составил 1,02 петабайт в секунду, сообщает Science Alert.

Фото: Apple Apple

Один петабайт равен квадриллиону байт. Ученые добились скоростной передачи информации на расстояние 51,7 км. При этом они использовали обычную оптоволоконную сеть, которая в настоящее время применяется для инфраструктуры интернета.

Исследователи отметили, что применили целый ряд технологий для оптимизации, усиления сигнала и декодирования. В эксперименте задействовали волокно диаметром 0,125 мм, где сигналы разных длин волн передавались по линии одновременно.

«В общей сложности 801 канал с параллельными длинами волн был упакован в одну линию», – отметили участники команды.

Ученые отметили, что высокую скорость передачи сложно поддерживать на больших расстояниях. Но они планируют в дальнейшем улучшить свои достижения. Так, в 2021 году они добились максимальной скорости передачи данных, которая составила примерно треть от нынешней, что говорит о быстром развитии технологий.