Инсайдер раскрыл форму выреза iPhone 14 Pro Max

Авторитетный инсайдер продемонстрировал защитное стекло для iPhone 14 Pro Max, на котором виден новый i-образный вырез под фронтальную камеру и Face ID. Соответствующее видео было опубликовано на его странице в Twitter.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Вырез «челка», известный со времен iPhone X, будет заменен в Pro-версиях iPhone 14 на i-образную выемку. Однако, как заметили пользователи сети, новый тип выреза кажется чересчур массивным при сравнении с Android-смартфонами, в которых так же используются подобные выемки в экране.