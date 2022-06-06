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1 час назад

Инсайдер раскрыл форму выреза в iPhone 14 Pro Max

Газета.Ru

Авторитетный инсайдер продемонстрировал защитное стекло для iPhone 14 Pro Max, на котором виден новый i-образный вырез под фронтальную камеру и Face ID. Соответствующее видео было опубликовано на его странице в Twitter.

Инсайдер раскрыл форму выреза iPhone 14 Pro Max
Фото: Газета.руГазета.ру

Вырез «челка», известный со времен iPhone X, будет заменен в Pro-версиях iPhone 14 на i-образную выемку. Однако, как заметили пользователи сети, новый тип выреза кажется чересчур массивным при сравнении с Android-смартфонами, в которых так же используются подобные выемки в экране.

Ожидается, что iPhone 14 Pro и Pro Max получат 48-мегапиксельные основные камеры, способные снимать видео в разрешении 8К, 120-герцовые дисплеи ProMotion и новый чипсет Apple A16 Bionic. В то же время модели iPhone 14 и 14 Max, который придет на замену mini-версии, не получат существенных отличий от прошлогодних номерных моделей. Премьера смартфонов назначена на осень 2022 года.

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