Тестирование летающего такси в Японии показали на видео

Летающее такси протестировали в Японии . Этот вид транспорта планируется запустить уже в следующем году. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с автомобилем.

Поскольку машина рассчитана на одного человека, проект SkyDrive было бы точнее назвать каршерингом, а не такси. Планируется, что пассажир возьмет на себя функцию водителя и будет сам управлять летающим автомобилем в воздухе. Новое средство передвижения работает на электрической тяге и способно развивать скорость до 100 километров.