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1 час назад

Тестирование летающего такси в Японии показали на видео

Александр Кузьмин

Летающее такси протестировали в Японии. Этот вид транспорта планируется запустить уже в следующем году. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с автомобилем.

Поскольку машина рассчитана на одного человека, проект SkyDrive было бы точнее назвать каршерингом, а не такси. Планируется, что пассажир возьмет на себя функцию водителя и будет сам управлять летающим автомобилем в воздухе. Новое средство передвижения работает на электрической тяге и способно развивать скорость до 100 километров.

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