Рядом с самым ярким квазаром разглядели невидимую структуру

Группа японских астрономов с помощью радиотелескопов ALMA впервые разглядела невидимую область слабого радиоизлучения, окружающее гигантскую галактику с квазаром 3C273. Подобные структуры указывают на присутствие сил, которые гасят процессы звездообразования в галактиках, имеющих массивный активный источник излучения в ядре. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Фото: ALMA / ESO / NAOJ / NRAO ALMA / ESO / NAOJ / NRAO

Одна из нерешенных проблем астрофизики, касающаяся эволюции галактик, заключается в том, что неизвестно, какая часть энергии от квазара (квазизвездных объектов или КЗО) возвращается в родительскую галактику. Предполагается, что отрицательная обратная связь между квазаром и галактикой отвечает за подавление процессов звездообразования, что позволяет объяснить текущее количество звездообразующих галактик в ближайшей Вселенной. В то же время были обнаружены случаи, когда истечения от квазара, расположенного в ядре галактики, наоборот, способствуют появлению облаков молекулярного газа, из которого возникают новые звезды.

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Другим сценарием «тушения» галактик является прямая ионизация газа под воздействием мощного излучения квазара. Астрономы обнаруживали в галактиках, содержащих квазары, гигантские эмиссионные области, которые могут протягиваться на десятки килопарсек. Однако по наличию таких областей трудно судить, сколько энергии от КЗО возвращается в межзвездную среду родительских галактик, поскольку оптическое излучение от ионизированного газа значительно поглощается пылью. Поэтому астрофизики ищут другой признак «тушения» — области тормозного теплового излучения, возникающего при замедлении заряженных частиц (ионов) в электрическом поле других заряженных частиц. Тепловое тормозное излучение обнаруживается на миллиметровых волнах (диапазон радиоволн с длиной волны от 10 до 1 миллиметра) и не затухает при прохождении через пылевые облака.

Тепловое радиоизлучение обычно невидимо в галактиках, имеющих квазар, из-за очень яркого излучения самого квазара и находящихся рядом с ним «радиолепестков». В новой работе астрономы провели наблюдения квазара 3C273 с красным смещением 0,158 (время путешествия света до Земли около двух миллиардов лет), который является самым ярким радиоисточником на небе, с помощью комплекса радиотелескопов ALMA. Им удалось получить непрерывные изображения на частотах 93, 233 и 343 гигагерц с очень большим динамическим диапазоном, то есть высоким контрастом между самыми яркими и самыми темными пикселями. На частоте 93 гигагерц динамический диапазон изображения достиг 85000, что стало рекордом ALMA. Для сравнения: коммерчески доступные цифровые камеры имеют динамический диапазон всего в несколько тысяч.