Опубликован график выхода новых видеокарт Nvidia RTX 40

Nvidia представит видеокарту GeForce RTX 4090 в октябре, а затем RTX 4080 в ноябре и RTX 4060 в январе 2023 года на выставке CES 2023, сообщает портал WCCFTECH. В 2020 году Nvidia представила видеокарты RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в один день, но в продажу они поступили отдельно с разницей в несколько недель.
В RTX 4090 будет использоваться графический чип AD102, в RTX 4080 — AD103, а в RTX 4070 — AD104. Количество ядер в новых моделях будет варьироваться от 18432 до 10752 и 7680 соответственно. Объем видеопамяти также будет отличаться в зависимости от модели. Так, RTX 4090 будет оснащена 24 ГБ памяти типа GDDR6X, а RTX 4070 получит 12 ГБ GDDR6/GDDR6X.