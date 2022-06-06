Опубликован график выхода новых видеокарт Nvidia RTX 40

Nvidia представит видеокарту GeForce RTX 4090 в октябре, а затем RTX 4080 в ноябре и RTX 4060 в январе 2023 года на выставке CES 2023, сообщает портал WCCFTECH. В 2020 году Nvidia представила видеокарты RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в один день, но в продажу они поступили отдельно с разницей в несколько недель.